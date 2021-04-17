У Львові зафіксували смерть людини після вакцинації проти COVID-19

16 квітня у Львові помер чоловік, який напередодні отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Зареєстрували смерть як несприятливу подію після імунізації, бо після щеплення не минуло 30 днів.

Померлому було 63 роки. Про це проінформував у фейсбуці очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

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Смерть після вакцинації проти коронавірусу зафіксували у Львові

Голова ОДА Львівської області Максим Козицький повідомив, що 16 квітня у Львові помер 63-річний чоловік. Департамент охорони здоров'я підтвердив, що 15 квітня померлий щепився проти COVID-19 вакциною Covishield.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19,

– проінформував Козицький.

Зараз ситуацію вивчає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації та туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Максим Козицький окремо наголосив: вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань і не унеможливлює смерть від інших причин.

Від 24 лютого і до 15 квітня щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 432 тисяч 829 людей. Більшість із них щеплені Covishield, з 13 квітня застосовують і CoronaVac.

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