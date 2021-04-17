У Львові зафіксували смерть людини після вакцинації проти COVID-19

Джерело:фейсбук Максима Козицького
16 квітня у Львові помер чоловік, який напередодні отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Зареєстрували смерть як несприятливу подію після імунізації, бо після щеплення не минуло 30 днів.
Померлому було 63 роки. Про це проінформував у фейсбуці очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
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Голова ОДА Львівської області Максим Козицький повідомив, що 16 квітня у Львові помер 63-річний чоловік. Департамент охорони здоров'я підтвердив, що 15 квітня померлий щепився проти COVID-19 вакциною Covishield.
Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19,
– проінформував Козицький.
Зараз ситуацію вивчає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації та туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.
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