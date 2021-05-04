З готелю евакуювали 12 осіб. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До операції долучили 20 пожежників, а також 5 одиниць спеціальної техніки.
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Хронологія пожежі: що відомо
Загоряння готелю Jam Hotel відбулось 4 травня 2021 року приблизно о 8:44 ранку. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, вже о 9:00 пожежу локалізували. Станом на 10:10 загоряння ліквідували на площі 40 метрів квадратних.
Наразі причини загоряння є невідомими / Фото "Твоє місто"
Від вогню ніхто не постраждав / Колаж фото Ігоря Зінкевича, Varta1
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Детальніше про пожежу
Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус прокоментував пожежу журналістам. За його словами, загоряння сталось між 3 та 4 поверхами готелю. Приблизна площа горіння становиться 40 метрів квадратних.
Також він підтвердив, що жертв внаслідок пожежі – немає. Пожежники працювали у апаратах захисту зору та дихання, бо загоряння гасили аж 3 ланки газодимозахисної служби.
Пожежі в Україні у травні 2021 року: новини
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- На Харківщині 2 травня загорівся приватний будинок через японський скутер.
- Також у Харківській області згоріла пилорама. Внаслідок пожежі загинув чоловік.
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