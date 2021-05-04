У центрі Львова загорівся готель: фото та відео пожежі на вулиці Коперника

У центрі міста Львова на вулиці Коперника, 18 загорівся чотириповерховий будинок готелю. Пожежу вдалось ліквідувати менше ніж за 2 години.

З готелю евакуювали 12 осіб. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До операції долучили 20 пожежників, а також 5 одиниць спеціальної техніки.

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Хронологія пожежі: що відомо

Загоряння готелю Jam Hotel відбулось 4 травня 2021 року приблизно о 8:44 ранку. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, вже о 9:00 пожежу локалізували. Станом на 10:10 загоряння ліквідували на площі 40 метрів квадратних.



Наразі причини загоряння є невідомими / Фото "Твоє місто"



Від вогню ніхто не постраждав / Колаж фото Ігоря Зінкевича, Varta1

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Детальніше про пожежу

Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус прокоментував пожежу журналістам. За його словами, загоряння сталось між 3 та 4 поверхами готелю. Приблизна площа горіння становиться 40 метрів квадратних.

Також він підтвердив, що жертв внаслідок пожежі – немає. Пожежники працювали у апаратах захисту зору та дихання, бо загоряння гасили аж 3 ланки газодимозахисної служби.

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