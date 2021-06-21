У Львові закінчились гідравлічні випробування: коли з'явиться гаряча вода

У Львові з травня проводили гідравлічні випробування. Жителі більшості будинків міста протягом місяця були без гарячої води. Проте невдовзі водопостачання нарешті відновлять.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що з 22 червня розпочнуть відновлення постачання гарячої води споживачам ЛМКП "Львівтеплоенерго" і ЛКП "Залізничнетеплоенерго". Наразі фахівці ліквідовують виявлені під час гідравлічних випробувань пошкодження та дефекти на теплових мережах.

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Під час випробувань виявили понад 100 дефектів

За словами Маруняк, під час гідравлічних випробувань виявили 113 дефектів і 85 поривів на мережах.

Зараз ще тривають роботи з ліквідації виявлених пошкоджень на мережах як "Львівтеплоенерго", так і "Залізничнетеплоенерго",

– додала посадовиця.

Водопостачання планують відновити 22 червня. Маруняк зазначила, що вперше за всі роки проведення гідравлічних випробувань у 2021 році не зупиняли постачання гарячої води до лікарень.

"Впевнена, що наступні роки, коли будуть відбуватися такі випробування, ми надалі не будемо припиняти постачання гарячої води до таких установ", – розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ.

Впродовж літа проводитимуть ремонти у котельнях

Маруняк додала, що гідравлічні випробування теплових мереж є одним з перших етапів підготовки до опалювального сезону. Після них, впродовж літа, проводитимуть ремонтні роботи в котельнях. Левова частка робіт припадає на заміну зношених та аварійних теплових мереж. Під час ремонту призупинятимуть подачу гарячої води до будинків, приєднаних до цієї мережі.

"У нас діють інвестиційні програми "Львівтеплоенерго" та "Залізничнетеплоенерго", які затверджені на рівні НК РЕКП. У межах цих програм ми проводимо ремонт теплових мереж", – зазначила посадовиця.

За її словами, про відключення гарячої води львів'ян додатково інформуватимуть через Гарячу лінію міста та у ЗМІ.

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