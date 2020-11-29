У центрі Львова поліція закрила нічний клуб через порушення карантину вихідного дня. У ніч з суботи на неділю, 28 – 29 листопада, у закладі перебували близько 100 відвідувачів.

Клуб на площі Петрушевича працював зі зачиненими дверима. Потрапити туди можна було лише за попереднім записом або дзвінком. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

До слова Концерт гурту "Бумбокс" у Львові зупинила поліція: фото інциденту

Правоохоронці не називають назву закладу, але за інформацією ЗМІ, мовиться про популярний нічний клуб HiresH Night Club.

На місці працювали слідчі, а також бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини. Станом на 1:00 у приміщенні клубу перебували близько 100 осіб без масок та дотримання необхідної дистанції.



До клубу можна було потрапити за попереднім записом / Фото Нацполіції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".



У закладі було приблизно 100 відвідувачів / Фото Нацполіції

Карантин вихідного дня: що відомо

Карантинні обмеження почали діяти в Україні з 14 – 15 листопада і триватимуть до півночі 30 листопада.

У ці дні працюють лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Однак не всі регіони погодились з рішення уряду. Тому щовихідних поліція проводить перевірки та блокує роботу підприємців.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу