У Львові планують закрити дитсадки через зростання кількості хворих на COVID-19

На Львівщині невпинно збільшується кількість хворих на коронавірус. Дитсадки у Львові поки працюють. Проте, якщо така негативна динаміка зберігатиметься, їх можуть закрити.

Ситуація з COVID-19 у Львові – складна. Міський штаб з протидії коронавірусу 29 березня розгляне питання роботи дитсадочків.

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У Львові можуть закрити дитсадочки

За словами міського голови Андрія Садового, впродовж наступних кількох тижнів ситуація із захворюваністю у Львові має тенденцію до погіршення. Тому у місті можуть ввести додаткові карантинні обмеження.

Прогнозуємо, що наступні 2 тижні буде зростання статистики. Можливо, доведеться вводити нові карантинні обмеження. Польща, скажімо, повністю припинила роботу дитячих садочків. Ми це рішення будемо обговорювати на штабі вже в понеділок,

– заявив мер.

Садовий зазначив, що кількість хворих у Львові зростає. Міський голова переконаний, що карантинні обмеження мали б дати хороший результат.

"Але ви самі бачите – цей штам набагато сильніший. Тому наше завдання – щоб усі хворі, які поступають, були госпіталізовані та мали якісне медичне лікування і догляд", – підсумував мер.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 48,39 тисячі людей. Понад 38,09 тисячі хворих вже одужали, а 1198 – померли.

Львівщина офіційно перейшла у червону зону 25 березня.

Відтак, в області заборонили роботу непродовольчих ринків, закладів харчування (крім онлайн-замовлень та роботи "на виніс"), ТРЦ, розважальних закладів, нічних клубів та будь-які масові заходи.

На час карантину школярі навчаються дистанційно.

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