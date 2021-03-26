У Львові планують закрити дитсадки через зростання кількості хворих на COVID-19

Джерело:Львівська міськрада
На Львівщині невпинно збільшується кількість хворих на коронавірус. Дитсадки у Львові поки працюють. Проте, якщо така негативна динаміка зберігатиметься, їх можуть закрити.
Ситуація з COVID-19 у Львові – складна. Міський штаб з протидії коронавірусу 29 березня розгляне питання роботи дитсадочків.
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За словами міського голови Андрія Садового, впродовж наступних кількох тижнів ситуація із захворюваністю у Львові має тенденцію до погіршення. Тому у місті можуть ввести додаткові карантинні обмеження.
Прогнозуємо, що наступні 2 тижні буде зростання статистики. Можливо, доведеться вводити нові карантинні обмеження. Польща, скажімо, повністю припинила роботу дитячих садочків. Ми це рішення будемо обговорювати на штабі вже в понеділок,
– заявив мер.
Садовий зазначив, що кількість хворих у Львові зростає. Міський голова переконаний, що карантинні обмеження мали б дати хороший результат.
"Але ви самі бачите – цей штам набагато сильніший. Тому наше завдання – щоб усі хворі, які поступають, були госпіталізовані та мали якісне медичне лікування і догляд", – підсумував мер.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу