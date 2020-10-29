У Львові закупили 200 кисневих концентраторів для облаштування ліжок для хворих на коронавірус. Їх львівські лікарні отримають протягом декількох тижнів.

У лікарнях Львова наразі є 127 кисневих концентраторів. Для того, щоб мати змогу якісно лікувати пацієнтів з COVID-19, їх продовжують закуповувати кожного дня. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому міська влада продовжує закуповувати кисневі концентратори

Кисневі концентратори є вкрай необхідними для лікування хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані. Загалом у львівських лікарнях облаштували 300 кисневих точок.

Заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID-19 Галина Слічна розповіла, що місто почало забезпечувати ліжка для хворих на коронавірус киснем заздалегідь. З міського бюджету виділяли гроші на закупівлю кисневих концентраторів, а львівські лікарні проводили кисневі точки де це було можливо.

Скільки нових кисневих концентраторів з'явиться в лікарнях

Станом на сьогодні (29 жовтня – 24 канал) ми маємо 300 кисневих точок у наших лікарнях, і маємо 127 кисневих концентраторів. Але ця цифра щоденно змінюється. От зараз отримаємо 35 кисневих концентраторів, на початку листопада – ще 100, і наприкінці листопада – початку грудня – ще 100,

– розповіла Слічна.

Посадовиця додала, що близько половини пацієнтів з коронавірусом, які потрапляють до лікарні, потребують кисневої терапії.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу