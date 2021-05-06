У Львові замінували 4 цвинтарі: правоохоронці проводять розслідування – фото

Слідчі невдовзі відкриють кримінальне провадження за неправдиве повідомлення про замінування. Зловмиснику може загрожувати до 6 років за ґратами.
До теми У Чехії ймовірно замінували будівлю МВС: усіх співробітників евакуювали
У Львові "замінували" 4 кладовища
- О 15:30 правоохоронцям надійшов електронний лист.
- У ньому мовилось про замінування 4 кладовищ у Львові – Янівського, Сихівського, Личаківського та Голосківського.
- Не гаючи часу, на цвинтарі виїхали спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Правоохоронці обстежили територію кладовищ, проте вибухонебезпечних предметів не знайшли.
- Наразі поліцейські проводять розслідування. Вони намагаються встановити особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію про замінування.
- Слідчі невдовзі відкриють кримінальне провадження.
Правоохоронці обстежили території кладовищ / Фото поліції Львівщини
Коротко про останні "замінування" в Україні
- У Києві 28 квітня повідомили про мінування Верховної Ради. Проте депутатів та інших людей не евакуювали. Правоохоронці вибухівки не знайшли.
- У Львові 22 квітня повідомили про замінування двох ТРЦ – Forum та King Cross Leopolis. З ТРЦ евакуювали 2 тисячі людей. На щастя, інформація також виявилась хибною.
- 20 квітня харківські правоохоронці отримали повідомлення, що на території Сумського ринку заклали вибухівку. Детальна перевірка приміщень тривала цілий день, проте поліція нічого не знайшла.
- В Одесі на Французькому бульварі 20 квітня знайшли підозрілу паперову коробку. На місце викликали вибухотехніків, а одну з головних вулиць міста тимчасово перекрили. У коробці лежав муляж саморобної вибухівки та бойова граната.
- Увечері 19 квітня на офіційну пошту Офісу Президента надійшло повідомлення про замінування. Анонім попередив про вибухівку, яку нібито заклали у всіх школах Маріуполя.