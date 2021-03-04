У Львові замінували приміщення ЛОДА та СБУ: фото
У Львові замінували ЛОДА та СБУ / Поліція Львівщини
У Львові 4 березня невідомий повідомив про замінування Львівської облдержадміністрації та управління СБУ у Львівській області. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Джерело:поліція Львівщини
Повідомлення про замінування ЛОДА та СБУ виявились хибними. Правоохоронці невдовзі відкриють кримінальне провадження.
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Як правоохоронці шукали вибухівку в ЛОДА та СБУ
- Анонімне повідомлення про замінування приміщень ЛОДА та управління СБУ у Львівській області надійшли на електронну пошту поліції близько 11:40.
- За вказаними адресами виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- З приміщень ЛОДА та СБУ евакуювали усіх людей.
- Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території, але вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не знайшли.
- Невдовзі правоохоронці відкриють кримінальне провадження.
- Наразі поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.
Дивіться фото, як шукали вибухівку в ЛОДА та СБУ / Фото поліції Львівщини
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