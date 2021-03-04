У Львові 4 березня невідомий повідомив про замінування Львівської облдержадміністрації та управління СБУ у Львівській області. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Повідомлення про замінування ЛОДА та СБУ виявились хибними. Правоохоронці невдовзі відкриють кримінальне провадження. Цікаво У Києві знову повідомили про "мінування" метро: 2 станції закрили Як правоохоронці шукали вибухівку в ЛОДА та СБУ Анонімне повідомлення про замінування приміщень ЛОДА та управління СБУ у Львівській області надійшли на електронну пошту поліції близько 11:40.

За вказаними адресами виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.

З приміщень ЛОДА та СБУ евакуювали усіх людей.

Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території, але вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не знайшли.

Невдовзі правоохоронці відкриють кримінальне провадження.

Наразі поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Дивіться фото, як шукали вибухівку в ЛОДА та СБУ / Фото поліції Львівщини