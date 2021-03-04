У Львові замінували приміщення ЛОДА та СБУ: фото

4 березня 2021 , 13:51
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 4 березня невідомий повідомив про замінування Львівської облдержадміністрації та управління СБУ у Львівській області. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Повідомлення про замінування ЛОДА та СБУ виявились хибними. Правоохоронці невдовзі відкриють кримінальне провадження.

Цікаво У Києві знову повідомили про "мінування" метро: 2 станції закрили

Як правоохоронці шукали вибухівку в ЛОДА та СБУ

  • Анонімне повідомлення про замінування приміщень ЛОДА та управління СБУ у Львівській області надійшли на електронну пошту поліції близько 11:40.
  • За вказаними адресами виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.
  • З приміщень ЛОДА та СБУ евакуювали усіх людей.
  • Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території, але вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не знайшли.
  • Невдовзі правоохоронці відкриють кримінальне провадження.
  • Наразі поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Дивіться фото, як шукали вибухівку в ЛОДА та СБУ / Фото поліції Львівщини