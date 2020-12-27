У Львівській області з 30 грудня 2020 року розпочинає працювати система автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. 3 камери розмістять на трасі М-06 Київ – Чоп.

Камери встановили поблизу міста Буськ та села Солонка. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Де розмістили камери

на 490 кілометрі + 400 кілометрів автодороги, поблизу Буська;

на 555 кілометрі + 662 кілометри, біля Солонки;

на 555 кілометрі + 730 кілометрів, неподалік Солонки.

Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП,

– пояснив Білошицький.



Де розмістили камери на трасі Київ – Чоп / Фото Олексія Білошицького



На Львівщині запрацювала система автоматичної реєстрації порушень ПДР / Фото Олексія Білошицького

Яка ситуація в Києві

Білошицький додав, що у перший день запуску такої системи у Києві та області камери зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП.

До речі, у столиці автоматично фіксують правопорушення 45 камер.