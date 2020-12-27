На Львівщині запрацювала система відеофіксації порушень ПДР: де встановили камери
У Львівській області з 30 грудня 2020 року розпочинає працювати система автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. 3 камери розмістять на трасі М-06 Київ – Чоп.
Камери встановили поблизу міста Буськ та села Солонка. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.
До теми На Львівщині трапилась потрійна ДТП: фото автотрощі
Де розмістили камери
- на 490 кілометрі + 400 кілометрів автодороги, поблизу Буська;
- на 555 кілометрі + 662 кілометри, біля Солонки;
- на 555 кілометрі + 730 кілометрів, неподалік Солонки.
Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП,
– пояснив Білошицький.
Де розмістили камери на трасі Київ – Чоп / Фото Олексія Білошицького
На Львівщині запрацювала система автоматичної реєстрації порушень ПДР / Фото Олексія Білошицького
Яка ситуація в Києві
Білошицький додав, що у перший день запуску такої системи у Києві та області камери зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП.
До речі, у столиці автоматично фіксують правопорушення 45 камер.
Поділитися новиною