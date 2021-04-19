У Львові запрацювали початкові школи, непродовольчі ринки та літні майданчики

Локдаун у Львові триватиме до 4 травня. Проте, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, карантинні обмеження дещо послабили. З 19 квітня у місті починають працювати початкові школи, непродовольчі ринки та літні майданчики.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові вирішили дещо послабити карантин. Проте ринки та літні майданчики повинні працювати з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

Цікаво Локдаун у Львові: Садовий розповів, як у місті святкуватимуть Великдень

Карантинні обмеження у Львові послабили

Садовий розповів, що з 19 квітня учні 1 – 4 класів повертаються за парти. Навчання школярів початкових класів вирішили відновити до Великодня.

Якщо динаміка буде змінюватись, будемо приймати відповідні рішення. Про учнів старших класів поки мова не йде, бо ми перебуваємо в червоній зоні, яка передбачає певні правила та обмеження,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що у Львові також дали маленьке послаблення для непродовольчих ринків. Вони відновили свою роботу з 19 квітня, але за особливим протоколом – працюватимуть з дотриманням дистанції та на відкритому повітрі.

Попри послаблення карантину, деякі заклади його порушують

За словами Садового, міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила підприємцям відкривати літні майданчики.

"Сподіваємось, що це послаблення дасть імпульс для цієї сфери, адже вона зараз найбільше постраждала. Ми дали закладам послаблення, але виключно на свіжому повітрі й з дотриманням карантинних норм", – додав мер.

Садовий зазначив, що, на жаль, не всі підприємці є свідомими. Тож на кожному засіданні комісії ТЕБ та НС карають заклади, які порушують карантин.

"Вчора (18 квітня – 24 канал) стався жахливий інцидент у ресторані в парку імені Богдана Хмельницького, де вчора проводився концерт з великою кількістю людей", – розповів міський голова.

Мер додав, що поліція вже склала протокол про порушення карантинних обмежень, тож 19 квітня на засіданні комісії приймуть рішення про закриття цього закладу до кінця карантину з усіма відповідними санкціями.

На Львівщині на коронавірус захворіли понад 123,39 тисячі людей. 3050 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а понад 89,6 тисячі людей одужали. Лабораторії 18 квітня провели 1258 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 490 жителів Львівщини.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу