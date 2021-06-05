За словами виконавчого директора ГО "Плато" Миколи Рябика, проєкт приваблюватиме людей. Містянам розповідатимуть про пермакультуру, органічне садівництво, фермерство, природо орієнтовані рішення.

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У такий спосіб львів'ян залучатимуть до роботи. Люди зможуть отримати спілкування з однодумцями або фізичні плоди — вирощену власноруч продукцію.

Парк активно облагоджують

У XX столітті у північній частині парку були міські теплиці садівничого Арнольда Рьорінга. Однак останні 20 років місце пустувало й заростало бур'янами. Тож, найперше усе привели до ладу, і тоді вже взялись садити рослини.

Перші результати є. Ще незначні, але плоди вже є. Можна буде незабаром вже збирати повноцінні і ласувати ними,

– розповів Рябик.

На думку громадських активістів, амбітний проект міського саду-городу не завершать за короткий час, адже треба вкласти сюди чимало зусиль. Однак вже є чим милуватися.

Наприклад, там вже є вігвам, повністю "органічний". Його конструкції – це обрізані гілки дерев, а "накриє" індіанське житло квасоля сорту вигна.

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Мета та перспективи урбан-саду-городу

Головним завданням майбутнього урбан-саду є заклик до збереження природи. Поки що у парк потрапити не можна, адже роботи ще тривають.

Ми хочемо, щоб міський сад-город функціонував у такому вигляді: був відкритий вдень, коли люди хочуть прийти і щось поробити, просто відпочивати. Ми на це сподіваємось,

– зауважила начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Вона зазначила, що там, можливо, будуть проводити заходи, зокрема майстер-класи. Також, можливо, з часом так відкриють точки продажі кави. Назву для урбан-парку планують вибрати спільно з містянами.

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