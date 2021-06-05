У Львові запрацює урбан-сад-город: де у місті можна буде виростити плоди

У Львові створюють урбан-сад-город. Це таке місце, де можна буде доглядати за городиною та навіть поласувати нею. Облаштовують його просто посеред міського парку Залізна вода.

За словами виконавчого директора ГО "Плато" Миколи Рябика, проєкт приваблюватиме людей. Містянам розповідатимуть про пермакультуру, органічне садівництво, фермерство, природо орієнтовані рішення.

Цікаво Де у Львові можна влаштувати пікнік: підбірка найкращих локацій для відпочинку

У такий спосіб львів'ян залучатимуть до роботи. Люди зможуть отримати спілкування з однодумцями або фізичні плоди — вирощену власноруч продукцію.

Парк активно облагоджують

У XX столітті у північній частині парку були міські теплиці садівничого Арнольда Рьорінга. Однак останні 20 років місце пустувало й заростало бур'янами. Тож, найперше усе привели до ладу, і тоді вже взялись садити рослини.

Перші результати є. Ще незначні, але плоди вже є. Можна буде незабаром вже збирати повноцінні і ласувати ними,

– розповів Рябик.

На думку громадських активістів, амбітний проект міського саду-городу не завершать за короткий час, адже треба вкласти сюди чимало зусиль. Однак вже є чим милуватися.

Наприклад, там вже є вігвам, повністю "органічний". Його конструкції – це обрізані гілки дерев, а "накриє" індіанське житло квасоля сорту вигна.

Читайте також На Львівщині згортають 50% відділень для хворих на COVID-19: де лікуватимуть пацієнтів

Мета та перспективи урбан-саду-городу

Головним завданням майбутнього урбан-саду є заклик до збереження природи. Поки що у парк потрапити не можна, адже роботи ще тривають.

Ми хочемо, щоб міський сад-город функціонував у такому вигляді: був відкритий вдень, коли люди хочуть прийти і щось поробити, просто відпочивати. Ми на це сподіваємось,

– зауважила начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Вона зазначила, що там, можливо, будуть проводити заходи, зокрема майстер-класи. Також, можливо, з часом так відкриють точки продажі кави. Назву для урбан-парку планують вибрати спільно з містянами.

У Львові створюють урбан-сад-город: дивіться сюжет 24 каналу