У Львові запустили сайт для відстеження руху трамваїв та тролейбусів
У ЛКП "Львівелектротранс" 3 грудня почав працювати новий транспортний портал. Він дозволяє львів'янам у режимі онлайн відстежити трамваї та тролейбуси, переглянути їхній розклад й навіть знайти роботу.
На новому сайті можна переглянути актуальну оперативну інформацію від "Львівелектротранс". Над створенням транспортного порталу працювали працівники підприємства та розробники. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Над сайтом працювали усі працівники "Львівелектротрансу"
Директор ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо розповів, що до створення сайту долучились усі працівники підприємства.
Кожен із наших працівників вносив свої пропозиції та ідеї на основі багаторічного досвіду, знань та вмінь. Вважаю, що лише у командній роботі можна створити щось нове, і ми цього досягнули,
– зазначив Свищо.
Відтепер усі пасажири львівського електротранспорту можуть легко у режимі реального часу відстежити рух трамваїв та тролейбусів. Також на сайті розміщуватимуть оперативну інформацію про ремонтні роботи чи будь-які зміни руху.
Що ще розмістили на новому порталі
- Начальник відділу комп'ютерного забезпечення ЛКП "Львівелектротранс" Павло Маковецький розповів, що розробка порталу тривала з середини 2020 року.
- На його думку, розробникам вдалось створити "значно більше, ніж просто офіційний сайт установи".
- На новому транспортному порталі є підписка на новини, можливість замовлення онлайн послуги "Перевезення на замовлення" — від сучасного трамвая до сторічного Sanok SW1.
- Також користувачі сайту можуть ознайомитись з місцями продажу квитків та різними безконтактними видами оплати онлайн.
- Згодом на новому порталі з'являться багато інших функцій для зручності користувачів.
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