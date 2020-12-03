У ЛКП "Львівелектротранс" 3 грудня почав працювати новий транспортний портал. Він дозволяє львів'янам у режимі онлайн відстежити трамваї та тролейбуси, переглянути їхній розклад й навіть знайти роботу.

На новому сайті можна переглянути актуальну оперативну інформацію від "Львівелектротранс". Над створенням транспортного порталу працювали працівники підприємства та розробники. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Над сайтом працювали усі працівники "Львівелектротрансу"

Директор ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо розповів, що до створення сайту долучились усі працівники підприємства.

Кожен із наших працівників вносив свої пропозиції та ідеї на основі багаторічного досвіду, знань та вмінь. Вважаю, що лише у командній роботі можна створити щось нове, і ми цього досягнули,

– зазначив Свищо.

Відтепер усі пасажири львівського електротранспорту можуть легко у режимі реального часу відстежити рух трамваїв та тролейбусів. Також на сайті розміщуватимуть оперативну інформацію про ремонтні роботи чи будь-які зміни руху.

Зверніть увагу! На новий транспортний портал можна перейти за посиланням.

Що ще розмістили на новому порталі