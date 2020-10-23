У Львові запустили тролейбус за новим маршрутом: він вже встиг потрапити у ДТП – фото
У Львові 23 жовтня почав курсувати тролейбус № 23 за новим маршрутом. Проте у перший день роботи він вже встиг потрапити у аварію – врізався у легковик.
Тролейбус № 23 курсуватиме за маршрутом Ряшівська – Хуторівка. У будні їздитиме 8 тролейбусів, а у вихідні – 5. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Яким маршрутом тепер їздить тролейбус № 23
Директор ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо розповів, що тролейбус № 23 курсуватиме такими вулицями:
- Ряшівська;
- Патона;
- Виговського;
- Володимира Великого;
- Тролейбусна;
- Рубчака;
- Стрийська;
- Хуторівка.
Кінцева зупинка – на вулиці Хуторівка, поблизу ринку "Нижній Шувар".
На маршруті будуть лише нові низькопідлогові тролейбуси. Вони обладнані сучасними системами керування, кондиціонерами, GPS-трекінгом тощо.
Про першу аварію за участю тролейбуса № 23
- За інформацією "Варти1", 23 жовтня на вулиці Володимира Великого трапилась ДТП за участю нового тролейбуса та легкової автівки.
- Легковик на кільці пропускав інше авто. Саме в цей момент тролейбус в'їхав у автівку.
- Внаслідок аварії рух тролейбусів на новому маршруті зупинився на 40 хвилин.
У перший день роботи тролейбус потрапив у ДТП / Фото "Варта1"
Тролейбус врізався у легковик на вулиці Володимира Великого / Фото "Варта1"