У Львові 23 жовтня почав курсувати тролейбус № 23 за новим маршрутом. Проте у перший день роботи він вже встиг потрапити у аварію – врізався у легковик.

Тролейбус № 23 курсуватиме за маршрутом Ряшівська – Хуторівка. У будні їздитиме 8 тролейбусів, а у вихідні – 5. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради. Читайте також На Львівщині на пішохідному переході збили велосипедиста: чоловік загинув – фото Яким маршрутом тепер їздить тролейбус № 23 Директор ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо розповів, що тролейбус № 23 курсуватиме такими вулицями: Ряшівська;

Патона;

Виговського;

Володимира Великого;

Тролейбусна;

Рубчака;

Стрийська;

Хуторівка. Кінцева зупинка – на вулиці Хуторівка, поблизу ринку "Нижній Шувар". На маршруті будуть лише нові низькопідлогові тролейбуси. Вони обладнані сучасними системами керування, кондиціонерами, GPS-трекінгом тощо. Про першу аварію за участю тролейбуса № 23 За інформацією "Варти1", 23 жовтня на вулиці Володимира Великого трапилась ДТП за участю нового тролейбуса та легкової автівки.

Легковик на кільці пропускав інше авто. Саме в цей момент тролейбус в'їхав у автівку.

Внаслідок аварії рух тролейбусів на новому маршруті зупинився на 40 хвилин.

У перший день роботи тролейбус потрапив у ДТП / Фото "Варта1"

Тролейбус врізався у легковик на вулиці Володимира Великого / Фото "Варта1"