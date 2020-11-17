У Львові запустять новий тролейбус до Центрального автовокзалу: деталі маршруту
У Львові з 18 листопада почне курсувати новий тролейбус №23А. Його маршрут пролягатиме з вулиці Ряшівської до Центрального автовокзалу на вулиці Стрийській.
У листопаді завершилось навчання водіїв тролейбусів та трамваїв. На прохання львів'ян ЛКП "Львівелектротранс" відновить сполучення вулиці Ряшівської з Центральним автовокзалом. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Чому запускають новий тролейбус №23А
Тролейбуси №23 курсуватимуть звичним маршрутом – на вулицю Хуторівку до ринку Нижній Шувар. Свою чергою, новий тролейбус №23А сполучить вулицю Ряшівську зі Стрийською.
В листопаді цього року ми успішно завершили навчання чергових груп водіїв трамваїв та тролейбусів. Відтак, на численні прохання львів'ян було прийнято рішення – відновити сполучення на автовокзал з району вулиці Ряшівської. Робимо це шляхом створення нового тролейбусного маршруту №23А,
– зазначив директора ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо.
Якими вулицями курсуватиме тролейбус №23А
- вулиця Ряшівська;
- вулиця Патона;
- вулиця Виговського;
- вулиця Володимира Великого;
- вулиця Тролейбусна;
- вулиця Рубчака;
- вулиця Стрийська;
- вулиця Вернадського (Центральний автовокзал) та у зворотному напрямку.
Тролейбус №23А курсуватиме з вулиці Ряшівської до Стрийської / Фото "Львівелектротранс"
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