У Львові з 18 листопада почне курсувати новий тролейбус №23А. Його маршрут пролягатиме з вулиці Ряшівської до Центрального автовокзалу на вулиці Стрийській.

У листопаді завершилось навчання водіїв тролейбусів та трамваїв. На прохання львів'ян ЛКП "Львівелектротранс" відновить сполучення вулиці Ряшівської з Центральним автовокзалом. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому запускають новий тролейбус №23А

Тролейбуси №23 курсуватимуть звичним маршрутом – на вулицю Хуторівку до ринку Нижній Шувар. Свою чергою, новий тролейбус №23А сполучить вулицю Ряшівську зі Стрийською.

В листопаді цього року ми успішно завершили навчання чергових груп водіїв трамваїв та тролейбусів. Відтак, на численні прохання львів'ян було прийнято рішення – відновити сполучення на автовокзал з району вулиці Ряшівської. Робимо це шляхом створення нового тролейбусного маршруту №23А,

– зазначив директора ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо.

Якими вулицями курсуватиме тролейбус №23А

вулиця Ряшівська;

вулиця Патона;

вулиця Виговського;

вулиця Володимира Великого;

вулиця Тролейбусна;

вулиця Рубчака;

вулиця Стрийська;

вулиця Вернадського (Центральний автовокзал) та у зворотному напрямку.



Тролейбус №23А курсуватиме з вулиці Ряшівської до Стрийської / Фото "Львівелектротранс"