П'яним потрапив у ДТП: у Львові засудили механіка, який вкрав позашляховик клієнта – фото
Личаківський райсуд Львова виніс вирок працівнику львівської СТО. П'яний чоловік вкрав позашляховик клієнта і потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.
Працівник СТО Захарій Гамалій повністю визнав свою провину. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як чоловік вкрав авто клієнта
- Гамалій у червні 2019 року працював на СТО, що розташована на площі Петрушевича.
- 20-річний хлопець ремонтував позашляховик Тoyota Land Cruiser Prado.
- Він вирішив без дозволу власника автівки виїхати за межі автосервісу.
- На пішохідному переході на вулиці Зеленій чоловік в’їхав у Mercedes-Benz.
- На місце ДТП викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що працівник автосервісу був п'яним, не мав водійських прав та спричинив ДТП на викраденій у клієнта автівці.
- На місце події також приїздив директор СТО. Чоловік збрехав, що власник позашляховика на морі, тому він не зможе приїхати, щоб привезти документи.
- Керівник Гамалія намагався забрати автівку, запевняючи, що ніхто не напише заяви.
- Проте патрульні вирішили перевірити слова директора СТО.
- Вони сконтактувались з власником автівки.
- Після цього клієнт приїхав на місце аварії та написав заяву про викрадення свого автомобіля.
Чоловік вкрав авто клієнта і розтрощив його / Фото поліції Львівщини
Який вирок виніс суд
У липні 2019 року Гамалія визнали винним у нетверезому водінні. Тоді його оштрафували на 10,2 тисячі гривень та позбавили права водійських прав на рік.
Гамалій уклав угоду з власником позашляховика про визнання винуватості. Суддя Личаківського райсуду Григорій Жовнір дослідив усі матеріали справи. Працівника СТО оштрафували на 17 тисяч гривень.
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