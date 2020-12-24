Личаківський райсуд Львова виніс вирок працівнику львівської СТО. П'яний чоловік вкрав позашляховик клієнта і потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Працівник СТО Захарій Гамалій повністю визнав свою провину. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як чоловік вкрав авто клієнта

Гамалій у червні 2019 року працював на СТО, що розташована на площі Петрушевича.

20-річний хлопець ремонтував позашляховик Тoyota Land Cruiser Prado.

Він вирішив без дозволу власника автівки виїхати за межі автосервісу.

автівки виїхати за межі автосервісу. На пішохідному переході на вулиці Зеленій чоловік в’їхав у Mercedes-Benz .

. На місце ДТП викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що працівник автосервісу був п'яним, не мав водійських прав та спричинив ДТП на викраденій у клієнта автівці.

та спричинив ДТП на викраденій у клієнта автівці. На місце події також приїздив директор СТО . Чоловік збрехав, що власник позашляховика на морі , тому він не зможе приїхати, щоб привезти документи.

. Чоловік , тому він не зможе приїхати, щоб привезти документи. Керівник Гамалія намагався забрати автівку, запевняючи, що ніхто не напише заяви.

Проте патрульні вирішили перевірити слова директора СТО.

Вони сконтактувались з власником автівки.

Після цього клієнт приїхав на місце аварії та написав заяву про викрадення свого автомобіля.



Чоловік вкрав авто клієнта і розтрощив його / Фото поліції Львівщини

Який вирок виніс суд

У липні 2019 року Гамалія визнали винним у нетверезому водінні. Тоді його оштрафували на 10,2 тисячі гривень та позбавили права водійських прав на рік.

Гамалій уклав угоду з власником позашляховика про визнання винуватості. Суддя Личаківського райсуду Григорій Жовнір дослідив усі матеріали справи. Працівника СТО оштрафували на 17 тисяч гривень.