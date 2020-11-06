У Львові співробітники СБУ 5 листопада затримали члена відомого злочинного угрупування "Лоту Гулі". Він займався вимаганням грошей та вирішував конфлікти кримінальних авторитетів на Львівщині.

24-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу приїхав в Україну нелегально. На Львівщині він виконував роль наглядача та діяв в інтересах "Лоту Гулі". Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Як затримали зловмисника

Після прибуття на Львівщину злочинець намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угрупування "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого".

Чоловік займався вимаганням грошей та вирішував конфлікти, які виникали між кримінальними авторитетами.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у Львові. Слідчі повідомили чоловікові про підозру в незаконному перетині кордону.

Наразі правоохоронці розслідують обставини злочину.



Зловмисник був "смотрящим" на Львівщині / Фото СБУ

Коротко про злочинне угрупування "Лоту Гулі"

Злочинне угрупування Лоту Гулі отримало свою назву за "кличкою" одного з ватажків – Надіра Саліфова.

Кримінального авторитета звинувачували у бандитизмі та викраденні людей.

Саліфов створив злочинні угрупування у кількох країнах та керував ними навіть тоді, коли перебував у в’язниці.

Злочинні угрупування "Лоту Гулі" діяли в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії, Молдові та Туреччині.

У 2019 році членів "Лоту Гулі" затримали в Одесі. Вони напали на бізнесмена та забрали у нього понад 700 тисяч гривень та 23 тисячі доларів. Медики відвезли пораненого чоловіка до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Надіра Саліфова застрелили у серпні 2020 року в Туреччині.



Наразі правоохоронці розслідують злочини зловмисника / Фото СБУ