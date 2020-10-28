Ледь не вбив знайомого і сховався у підвалі: у Львові знайшли чоловіка, що порізав друга – фото
У Львові 27 жовтня затримали чоловіка, який завдав своєму знайомому численних ножових поранень. Зловмисника знайшли у підвалі одного з будинків району, де стався інцидент.
Зловмисник порізав свого знайомого під час конфлікту. Поранений чоловік самотужки прийшов до лікарні. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
До теми Штрикнув жінку ножем у серце: на Львівщині вбивцю затримали за 30 хвилин – фото
Як чоловік ледь не зарізав знайомого
На вулиці Героїв УПА близько 17:30 у двох львів’ян виник конфлікт. Під час сварки один з чоловіків декілька разів штрикнув свого знайомого ножем та втік.
Поранений 47-річний львів’янин самотужки звернувся по допомогу до лікарні.
Медики оцінили стан чоловіка як тяжкий. На його грудній клітині та передпліччях були численні різані рани.
Зловмисник переховувався у підвалі / Фото поліції Львівщини
Як затримали зловмисника
- Лікар медзакладу, до якого звернувся чоловік, зателефонував до поліції. Він розповів правоохоронцям про пораненого львів'янина.
- Не гаючи часу, на місце виклику виїхали поліцейські. Вони розшукали та опитали очевидців події.
- Також правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження на вулиці, де трапилась сварка львів’ян.
- Поліцейські встановили, що постраждалого порізав 45-річний чоловік, якого вже раніше притягали до кримінальної відповідальності.
- Правоохоронці визначили місце, де може переховуватись зловмисник.
- Чоловіка невдовзі знайшли та затримали у підвалі одного з будинків району, де трапився злочин.
Читайте також У Львові п’яна жінка погрожувала перехожим зброєю і стріляла в небо: фото
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство. За такий злочин зловмиснику загрожує покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.
Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини