У Львові 27 жовтня затримали чоловіка, який завдав своєму знайомому численних ножових поранень. Зловмисника знайшли у підвалі одного з будинків району, де стався інцидент.

Зловмисник порізав свого знайомого під час конфлікту. Поранений чоловік самотужки прийшов до лікарні. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік ледь не зарізав знайомого

На вулиці Героїв УПА близько 17:30 у двох львів’ян виник конфлікт. Під час сварки один з чоловіків декілька разів штрикнув свого знайомого ножем та втік.

Поранений 47-річний львів’янин самотужки звернувся по допомогу до лікарні.

Медики оцінили стан чоловіка як тяжкий. На його грудній клітині та передпліччях були численні різані рани.



Зловмисник переховувався у підвалі / Фото поліції Львівщини

Як затримали зловмисника

Лікар медзакладу, до якого звернувся чоловік, зателефонував до поліції. Він розповів правоохоронцям про пораненого львів'янина.

Не гаючи часу, на місце виклику виїхали поліцейські. Вони розшукали та опитали очевидців події.

Також правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження на вулиці, де трапилась сварка львів’ян.

Поліцейські встановили, що постраждалого порізав 45-річний чоловік, якого вже раніше притягали до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці визначили місце, де може переховуватись зловмисник.

Чоловіка невдовзі знайшли та затримали у підвалі одного з будинків району, де трапився злочин.

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Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство. За такий злочин зловмиснику загрожує покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.



Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини