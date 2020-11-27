У Львові кіберполіція затримала чоловіка. Він створив сайт-букмекерську контору, який відвідували близько 1,5 тисячі користувачів щодня. Зловмисник приймав ставки у електронних валютах, а також заробляв гроші на рекламі.

У чоловіка, який створив букмекерську контору в мережі, не було ліцензії. Тому йому повідомили про підозру в незаконній організації азартних ігор. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік створив букмекерську контору

Чоловік надавав букмекерські послуги в інтернеті без ліцензії.

33-річний львів'янин створив сайт-букмекерську контору. Там він приймав ставки від гравців у електронних валютах.

Сайт щодня відвідували близько 1,5 тисячі людей. Так чоловік заробляв на ставках, які робили користувачі, та на рекламі.

Зловмисник найняв 4 ІТ-спеціалістів для забезпечення техпідтримки сайту, а сам займався адмініструванням.

Для маскування своєї протиправної діяльності чоловік користувався закордонними серверами.

Правоохоронці разом зі спецпризначенцями провели санкціонований обшук в офісі чоловіка.

Вони вилучили мобільні телефони, "чорнові" записи та комп’ютерну техніку.

Дивіться відео затримання чоловіка. який організував підпільну букмекерську контору:

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконну організацію проведення азартних ігор. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – штраф від 170 до 680 тисяч гривень.

Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! У липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію грального бізнесу. Він ввів кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.