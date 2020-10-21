У Львові затримали іноземця за крадіжку: чоловік у СІЗО, а заяви на нього все ще надходять
У Львові патрульні затримали підозрілого чоловіка. Виявилось, що він здійснював крадіжки по всьому місту. Наразі іноземця утримують у СІЗО, але заяви на нього продовжують надходити.
Чоловіка затримали на вулиці Глибокій у Львові. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як затримали іноземця
- Патрульні отримали повідомлення про підозрілу людину на вулиці Глибокій.
- Правоохоронці одразу виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили чоловіка, якого описували небайдужі львів'яни, які телефонували у поліцію.
- Правоохоронці встановили, що саме цей 30-річний іноземець причетний до крадіжки ноутбука в одному з кафе у центрі Львова.
- Чоловіка затримали та відвезли у відділок. Там в іноземця знайшли крадений телефон.
- Чоловіка помістили у слідчий ізолятор.
Поліцейські знайшли у чоловіка крадений телефон / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Заяви на іноземця все ще находять
- Патрульні 20 жовтня отримали повідомлення про шахрайство.
- До відділку зателефонувала адміністраторка салону на вулиці Волошина.
- Вона розповіла, що якийсь іноземець на початку жовтня прийшов до них та замовив різні дорогі послуги. Йому їх надали, й чоловік повинен був заплатити 28 тисяч гривень.
- Проте іноземець платити не збирався. Він вдав, що хоче розрахуватись банківською карткою, але ця спроба була невдала.
- Чоловік як заставу залишив адміністраторці мобільний телефон, а сам, буцімто, пішов у машину по гроші.
- У салоні іноземець більше не з'являвся, а телефон, який він залишив, виявився повністю несправним – це був лише корпус.
У салоні іноземцеві надали послуги на 28 тисяч гривень / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Розслідування злочинів чоловіка триває
Патрульні, переглянувши камери спостереження у салоні, впізнали іноземця, якого вони вже затримали. Адміністраторка написала на чоловіка заяву. Наразі він перебуває у СІЗО.
Правоохоронці продовжують розслідувати злочини, які скоїв іноземець у Львові.
Поліцейські впізнали іноземця на записах з камер спостереження / Фото Патрульної поліції Львівщини