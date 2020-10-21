У Львові патрульні затримали підозрілого чоловіка. Виявилось, що він здійснював крадіжки по всьому місту. Наразі іноземця утримують у СІЗО, але заяви на нього продовжують надходити.

Чоловіка затримали на вулиці Глибокій у Львові. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині чоловік застрелив власну матір: його затримали за гарячими слідами – фото Як затримали іноземця Патрульні отримали повідомлення про підозрілу людину на вулиці Глибокій.

Правоохоронці одразу виїхали на місце виклику.

Там вони побачили чоловіка, якого описували небайдужі львів'яни, які телефонували у поліцію.

Правоохоронці встановили, що саме цей 30-річний іноземець причетний до крадіжки ноутбука в одному з кафе у центрі Львова.

Чоловіка затримали та відвезли у відділок. Там в іноземця знайшли крадений телефон.

Чоловіка помістили у слідчий ізолятор.

Поліцейські знайшли у чоловіка крадений телефон / Фото Патрульної поліції Львівщини До теми Блукав по місту з пістолетом: у центрі Львова затримали озброєного іноземця – фото Заяви на іноземця все ще находять Патрульні 20 жовтня отримали повідомлення про шахрайство.

До відділку зателефонувала адміністраторка салону на вулиці Волошина.

Вона розповіла, що якийсь іноземець на початку жовтня прийшов до них та замовив різні дорогі послуги. Йому їх надали, й чоловік повинен був заплатити 28 тисяч гривень.

Проте іноземець платити не збирався. Він вдав, що хоче розрахуватись банківською карткою, але ця спроба була невдала.

Чоловік як заставу залишив адміністраторці мобільний телефон, а сам, буцімто, пішов у машину по гроші.

У салоні іноземець більше не з'являвся, а телефон, який він залишив, виявився повністю несправним – це був лише корпус.

У салоні іноземцеві надали послуги на 28 тисяч гривень / Фото Патрульної поліції Львівщини Цікаво Наркотиків на 30 мільйонів доларів: СБУ затримала львів’янина-наркоторговця – фото і відео Розслідування злочинів чоловіка триває Патрульні, переглянувши камери спостереження у салоні, впізнали іноземця, якого вони вже затримали. Адміністраторка написала на чоловіка заяву. Наразі він перебуває у СІЗО. Правоохоронці продовжують розслідувати злочини, які скоїв іноземець у Львові.

Поліцейські впізнали іноземця на записах з камер спостереження / Фото Патрульної поліції Львівщини