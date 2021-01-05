У Львові під час спецоперації правоохоронці затримали контрабандистів з рекордною партією героїну – понад 1 тонна. На місці події поліцейські виявили 4 громадян Туреччини.

Наркотики привезли з Пакистану

За даними слідства, у грудні 2020 року героїн контрабандою ввезли в Україну з Пакистану. Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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В Україну товар доставили через морський торговий порт "Південний", що в Одесі. Далі наркотики під виглядом харчової продукції транспортували у Західну Україну, щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" становить 2,3 мільярда гривень,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють причетних до злочину.

Наразі триває досудове розслідування.

У Львові правоохоронці виявили рекордну партію героїну: Фото Офісу генпрокурора

Дивіться відео зі складу, де виявили наркотики: