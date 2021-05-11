Дівчинка перебувала у квартирі без нагляду дорослих. Її матері за злісне невиконання батьківських обов'язків загрожує тюремне ув'язнення.
До теми Трагедія у Львові: з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина
2-річна дівчинка померла на місці
- О 8:30 10 травня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка з вікна багатоповерхівки впала дитина.
- На місце виклику негайно приїхали правоохоронці.
- Там вони знайшли тіло 2-річної дівчинки.
- Правоохоронці встановили, що дитина впала з вікна квартири, розташованої на 8 поверсі.
- Там загибла проживала разом зі своєю 38-річною матір'ю.
- Внаслідок падіння дівчинка отримала травми, які були несумісними з життям.
- Вона загинула на місці події.
- Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що дитина перебувала у квартирі без нагляду дорослих, адже її матір спала п'яною.
Жінці загрожує в'язниця
Слідчі повідомили матері загиблої про підозру у "злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною". Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме покарання – від 2 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.
Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.