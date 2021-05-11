Спала п'яною: у Львові затримали матір 2-річної дівчинки, яка випала з вікна 8 поверху

14:35

У Львові 10 травня трапилась жахлива трагедія – 2-річна дівчинка випала з вікна квартири на 8 поверсі. Дитина отримала травми, які були несумісними з життям, й загинула на місці. Правоохоронці затримали її матір, яка у той час спала п'яною, тож не вгледіла за донькою.