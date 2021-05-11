Спала п'яною: у Львові затримали матір 2-річної дівчинки, яка випала з вікна 8 поверху

11 травня 2021 , 14:35
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 10 травня трапилась жахлива трагедія – 2-річна дівчинка випала з вікна квартири на 8 поверсі. Дитина отримала травми, які були несумісними з життям, й загинула на місці. Правоохоронці затримали її матір, яка у той час спала п'яною, тож не вгледіла за донькою.

Дівчинка перебувала у квартирі без нагляду дорослих. Її матері за злісне невиконання батьківських обов'язків загрожує тюремне ув'язнення.

До теми Трагедія у Львові: з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина

2-річна дівчинка померла на місці

  • О 8:30 10 травня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка з вікна багатоповерхівки впала дитина.
  • На місце виклику негайно приїхали правоохоронці.
  • Там вони знайшли тіло 2-річної дівчинки.
  • Правоохоронці встановили, що дитина впала з вікна квартири, розташованої на 8 поверсі.
  • Там загибла проживала разом зі своєю 38-річною матір'ю.
  • Внаслідок падіння дівчинка отримала травми, які були несумісними з життям.
  • Вона загинула на місці події.
  •  Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що дитина перебувала у квартирі без нагляду дорослих, адже її матір спала п'яною.

Жінці загрожує в'язниця

Слідчі повідомили матері загиблої про підозру у "злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною". Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме покарання – від 2 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня у Запоріжжі в одному з дошкільних навчальних закладів трапився схожий випадок – з вікна другого поверху випав 4-річний хлопчик. Проте дитина вижила. Його з численними травмами госпіталізували у місцеву лікарню.
Автор: Ольга Котів