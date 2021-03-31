У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Косенок
Студентка Косенок та підозрюваний у її вбивстві / Колаж 24 каналу
У Львові у середу, 31 березня, затримали підозрюваного у вбивстві студентки Дар'ї Косенок. Ним виявився 19-річний мешканець Житомирської області.
Джерело:Поліція Львівської області
Якщо вину юнака доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Можливі мотиви вбивства правоохоронці наразі не розкривають.
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Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства студентки з Дніпропетровщини. За скоєне затриманому, 19-річному мешканцю Житомирської області, загрожує до 15 років позбавлення волі,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці зауважили, що хлопця вдалося затримати вже через декілька годин після виявлення тіла Косенок.
Вбивство Дар'ї Косенок: головне
- 19-річна Дар'я Косенок була родом з Дніпропетровщини.
- У Львові дівчина навчалася на 2 курсі філологічного факультету ЛНУ.
- 29 березня студентка вийшла з гуртожитка і зникла.
- Мама Косенок звернулася до поліції. Дівчину шукали правоохоронці та волонтери.
- Вже 30 березня мертву студентку знайшли у квартирі на вулиці Личаківській.
- На тілі Косенок виявили множинні рани.
- Журналісти встановили, що цю квартиру дівчина винаймала разом зі своїм хлопцем.
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