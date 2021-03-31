У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Косенок

У Львові у середу, 31 березня, затримали підозрюваного у вбивстві студентки Дар'ї Косенок. Ним виявився 19-річний мешканець Житомирської області.

Якщо вину юнака доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Можливі мотиви вбивства правоохоронці наразі не розкривають.

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Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства студентки з Дніпропетровщини. За скоєне затриманому, 19-річному мешканцю Житомирської області, загрожує до 15 років позбавлення волі,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці зауважили, що хлопця вдалося затримати вже через декілька годин після виявлення тіла Косенок.