Патрульні 10 жовтня на площі Двірцевій у Львові затримали п'яного 21-річного волинянина, який погрожував перехожому зброєю. Під час поверхневого обшуку у чоловіка знайшли пістолет та ударники від кулемету.

Повідомлення про агресивного чоловіка надійшло в поліцію вночі 10 жовтня. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як затримали чоловіка

Львів'янин, який зателефонував до поліції, розповів правоохоронцям, що п'яний чоловік погрожував йому пістолетом.

За кілька хвилин патрульні прибули на місце виклику. Там вони зустріли 23-річного львів'янина, який і викликав поліцію.

Він описав правоохоронцям зовнішність ймовірного зловмисника і патрульні пішли шукати озброєного чоловіка.



Під час обшуку поліцейські знайшли у чоловіка пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що саме знайшли у волинянина

Патрульні знайшли п'яного чоловіка неподалік. Правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку. У 21-річного волинянина знайшли пістолет та 2 предмети, які були візуально схожі на ударники від кулемета. Патрульні привезли обох чоловіків у Залізничний відділ поліції та вилучили у волинянина речові докази.

Наразі справою займаються слідчі.