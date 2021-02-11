У Львові затримали вандалів, які спаплюжили пам'ятник Степану Бандері
У Львові правоохоронці 11 лютого затримали 2 чоловіків. У поліції припускають, що саме вони 5 лютого облили фарбою пам'ятник Степану Бандері.
Джерело:фейсбук Максима Козицького
Наразі правоохоронці встановлюють замовника цього злочину. У помешканнях затриманих вже провели обшуки.
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Як затримали вандалів
Про те, що правоохоронці затримали вандалів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері, першим розповів на своїй фейсбук-сторінці голова ЛОДА Максим Козицький.
Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам'ятника Степану Бандері. За їхнім місцем проживання проведені обшуки та вилучено речові докази, які підтверджують їх вину,
– написав посадовець.
Козицький додав, що правоохоронці наразі розшукують людину, яка може бути ймовірним замовником злочину.
Що розповіли у поліції
За інформацією ZAXID.NET, у поліції підтвердили інформацію про затримання чоловіків. Проте правоохоронці пообіцяли прокоментувати це згодом, адже наразі тривають слідчі дії.
Правоохоронці також підтвердили інформацію, що у помешканнях обох львів'ян вже провели обшуки.
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