У львівському аеропорту під час перевірки документів пасажирів рейсу Львів – Стамбул прикордонники виявили у жінки фальшивий паспорт. Вона хотіла їхати до Туреччини разом з 3 дітьми, віком 6, 4 та 2 роки.

Під час перевірки прикордонники побачили, що у паспорті жінки хтось замінив сторінки з установчими даними. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

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Хто зробив жінці підроблений паспорт

Жінка наполягала, що вона – 24-річна громадянка Киргизстану. Туристка розповіла, що приїхала до Львова близько року тому. У місті жінка загубила паспорт і звернулась до своїх батьків, щоб їй зробили новий. Вони й вислали своїй дочці підроблений документ.

Однак у Держприкордонслужбі розповіли, що проблема з фальшивим паспортом була не єдиною. У базі служби немає інформації про те, що ця жінка раніше приїжджала в Україну.

Наразі особу мандрівниці встановлюють.

Дивіться відео затримання жінки з фальшивими документами:

Що загрожує жінці за використання фальшивих документів

Наразі "леді Ікс" затримали та доставили в пункт тимчасового тримання. Діти перебувають з нею (у ПТТ облаштоване приміщення для батьків з дітьми). Особу затриманої та обставини її в’їзду в Україну з’ясовують,

– повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники скерували до Нацполіції повідомлення про жінку, яка використовувала фальшиві документи. За підроблення документів їй загрожує 6 місяців в'язниці або умовне ув'язнення терміном до 2 років.