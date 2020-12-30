На сесії Львівської міськради депутати ухвалили бюджет Львівської МТГ на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 54 народних обранці з 64.

У бюджеті Львівської МТГ передбачені доходи у сумі 11,1 мільярда гривень та 10,7 мільярда гривень видатків. Зокрема гроші з міського бюджету спрямовуватимуть на утримання закладів освіти, медицини, культури, видатки на ЖКГ, виплату соціальних зобов’язань, резервний фонд та погашення боргових зобов’язань. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як затверджували бюджет Львівської МТГ на 2021 рік

Бюджет на 2021 рік прийняли зі змінами та доповненнями, які озвучив голова депутатської комісії фінансів та планування бюджету. Зокрема фінансування багатьох програм освіти, культури та мистецтва та фізичної культури залишили в розмірі 100 тисяч гривень. Проте впродовж січня 2021 року комісія зобов’язалась вивчити усі програми й повернутись до розгляду їх фінансування на наступному сесійному засіданні, яке повинне відбутись 4 лютого 2021 р.

Над бюджетом працювало понад 200 працівників. Його формували з врахуванням Бюджетного кодексу і всіх законодавчих документів. Всі фракції отримали проєкт бюджету ще на початку грудня, а 17 грудня отримали остаточний варіант, після відповідного рішення виконавчого комітету,

– розповів директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

Куди спрямовуватимуть гроші

Депутати ЛМР ухвали видатки бюджету Львівської МТГ у сумі 10,69 мільярда гривень.

Скільки грошей виділять на освіту

На освіту у бюджеті заклали 4,27 мільярда гривень .

. Бюджетним коштом виплачуватимуть зарплату педагогічним працівникам 127 загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та 19 профтехучилищ. На це виділять понад 1,463 мільярда гривень.

Також грошима з бюджету утримуватимуть ці заклади та виплачуватимуть зарплату іншим категоріям педагогічних працівників, спеціалістам та молодшому обслуговуючому персоналу на суму понад 1,33 мільярда гривень.

іншим категоріям педагогічних працівників, спеціалістам та молодшому обслуговуючому персоналу на суму понад 1,33 мільярда гривень. Кошти з бюджету витрачатимуть й на утримання 109 дитсадків , 20 установ позашкільної освіти, 15 шкіл естетичного виховання та 25 інших установ освіти.

й , 20 установ позашкільної освіти, 15 шкіл естетичного виховання та 25 інших установ освіти. Окрім цього, в проєкті бюджету на 2021 рік передбачили 31,7 мільйона гривень на фінансування 12 програм в галузі освіти.

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Скільки грошей виділять на охорону здоров'я

На 2021 рік у бюджеті передбачили видатки на виконання програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в сумі 10 мільйонів гривень.

та судинно-мозкових в сумі 10 мільйонів гривень. На міську цільову програму забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну виділять 8 мільйонів гривень.

на цукровий діабет виділять 8 мільйонів гривень. На програму профілактики та л ікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій львів'ян планують скерувати 26,5 мільйона гривень.

та окремих категорій львів'ян планують скерувати 26,5 мільйона гривень. На програму забезпечення ліками у разі амбулаторного лікування окремих категорій львів'ян виділять 32,8 мільйона гривень.

у разі амбулаторного лікування окремих категорій львів'ян виділять 32,8 мільйона гривень. На програму забезпечення медогляду окремих категорій військовозобов'язаних львів'ян скерують 5 мільйонів гривень.

окремих категорій львів'ян скерують 5 мільйонів гривень. На програму забезпечення надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги виділять 4 мільйони гривень.

надання і розвитку виділять 4 мільйони гривень. На програму організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я скерують 2,5 мільйона гривень.

На соцзахист та соцзабезпечення передбачаються видатки в сумі 736,1 мільйона гривень, в тому числі на реалізацію соцпрограм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей — 57,1 мільйона гривень.

Скільки грошей виділять на виплату матеріальних допомог

На виплату матеріальних допомог жителям Львівської МТГ планують виділити 229,8 мільйона гривень.

У цю суму входять видатки на реалізацію Програми захисту інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в АТО, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також членів сімей таких осіб – 105 мільйонів гривень.

Також 11,7 мільйона гривень скерують на реалізацію Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Своєю чергою, на виконання депутатських повноважень планують витратити 12,8 мільйона гривень.

Зверніть увагу! З повним проєктом бюджету Львівської МТГ на 2021 рік можна ознайомитись, перейшовши за посиланням.