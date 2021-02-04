Депутати Львівської міськради 4 лютого затвердили новий склад виконкому ЛМР. Виконавчий комітет складатиметься з 9 осіб. За таке рішення проголосували 47 народних обранців.

Джерело: Львівська міськрада

Новий склад виконкому ЛМР затвердили під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради. Раніше у складі виконкому було 11 людей, серед яких 6 заступників мера міста.

До теми Садовий вирішив скоротити 2 своїх заступників: що відомо

Хто увійшов у новий склад виконкому ЛМР

За словами мера Львова Андрія Садового, склад виконавчого комітету ще переглядатимуть після рішення Верховної Ради щодо старост територіальних громад.

Також пані Слічна у лікарні, тому питання ми ще будемо доопрацьовувати. Ми ще вернемось до роботи над чисельністю виконкому, щоб мати колегіальний орган, але ми дуже обережні,

– зазначив Садовий.

Керуючою справами виконкому Львівської міськради стала Наталія Алєксєєва. На посаду першого заступника міського голови, заступника міського голови з економічного розвитку затвердили Андрія Москаленка. У зв’язку з цим, він достроково припинив свої повноваження як депутат ЛМР.

Персональний склад виконавчого комітету ЛМР:

Андрій Садовий – міський голова Львова;

Маркіян Лопачак – секретар Львівської міськради;

Наталія Алєксєєва – керуюча справами виконавчого комітету Львівської міськради;

Андрій Москаленко – перший заступник міського голови, заступник міського голови з економічного розвитку

Ірина Маруняк – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;

Юрій Кагітін – начальник Головного управління ДСНС України у Львівській області;

Олег Лаврик;

Артем Хмиз;

Богдан Шустер.

Читайте також Один із заступників Садового подав у відставку: деталі

Коротко про Лаврика, Шустера, Кагітіна та Хмиза