У Львові затвердили новий склад виконкому міськради: деталі
Депутати Львівської міськради 4 лютого затвердили новий склад виконкому ЛМР. Виконавчий комітет складатиметься з 9 осіб. За таке рішення проголосували 47 народних обранців.
Джерело: Львівська міськрада
Новий склад виконкому ЛМР затвердили під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради. Раніше у складі виконкому було 11 людей, серед яких 6 заступників мера міста.
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Хто увійшов у новий склад виконкому ЛМР
За словами мера Львова Андрія Садового, склад виконавчого комітету ще переглядатимуть після рішення Верховної Ради щодо старост територіальних громад.
Також пані Слічна у лікарні, тому питання ми ще будемо доопрацьовувати. Ми ще вернемось до роботи над чисельністю виконкому, щоб мати колегіальний орган, але ми дуже обережні,
– зазначив Садовий.
Керуючою справами виконкому Львівської міськради стала Наталія Алєксєєва. На посаду першого заступника міського голови, заступника міського голови з економічного розвитку затвердили Андрія Москаленка. У зв’язку з цим, він достроково припинив свої повноваження як депутат ЛМР.
Персональний склад виконавчого комітету ЛМР:
- Андрій Садовий – міський голова Львова;
- Маркіян Лопачак – секретар Львівської міськради;
- Наталія Алєксєєва – керуюча справами виконавчого комітету Львівської міськради;
- Андрій Москаленко – перший заступник міського голови, заступник міського голови з економічного розвитку
- Ірина Маруняк – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;
- Юрій Кагітін – начальник Головного управління ДСНС України у Львівській області;
- Олег Лаврик;
- Артем Хмиз;
- Богдан Шустер.
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Коротко про Лаврика, Шустера, Кагітіна та Хмиза
- Олег Лаврик – позаштатний радник міського голови Львова, народний депутат 8 скликання, заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Верховної ради України 8 скликання, член партії "Об'єднання "Самопоміч".
- Артем Хмиз – підприємець, співзасновник волонтерського осередку "Народна Самооборона" Львівщини, засновник Західноукраїнської школи авіації. Також Хмиз є співвласником мережі "Майстерня карамелі", пабу "Дублін", ресторанів Tante Sophie і "Культ", клубу "Лялька". Хмиз є депутатом ЛМР V і VI скликання від партії "Пора". На виборах до місцевих рад у жовтні 2020 року Хмиз балотувався від партії "Варта".
- Богдан Шустер — заступник міського голови міста Винники з питань міжнародного партнерства та гуманітарного розвитку, член виконкому Винниківської міськради, депутат Винниківської міськради VI скликання.Також він працював заступником директора в господарській частині ЛДШМ № 9 й соціальним працівником у спільноті взаємодопомоги "Оселя".
- Юрій Кагітін – полковник служби цивільного захисту, начальник ГУ ДСНС України у Львівській області, член попереднього складу виконкому ЛМР. Він був начальником Личаківського райвідділу Львова ГУ МНС України у Львівській області, заступником начальника ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, а також заступником начальника ГУ ДСНС України у Львівській області.
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