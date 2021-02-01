У Львові завершили реставрацію Домініканського собору. Вона тривала 3 роки й обійшлась у 15,5 мільйона гривень.

Джерело: "Суспільне"

У Домінікансьому соборі замінили дах та перекриття. Також тут відреставрували усі вікна, вітражі та 4 скульптури на фасаді.

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Більшість робіт зробили коштом міського бюджету

Гроші на реконструкцію Домініканського собору виділили польський фонд Полоніка та місто.

Більшість робіт були зроблені за кошти міського бюджету, ми тільки запросили до реставрації Фонд Полоніка – вони фінансували й виконували, звичайно, і наші спеціалісти, реставрацію кам’яних скульптур і металу,

– розповіла керівниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

У 2021 році реставраційні роботи у Домініканському соборі не продовжуватимуть. За словами Онищенко, дах у храмі не протікає, а вікна – ущільнені, тож всередині не холодно. Реставрацію скульптур провели, бо побачили, що вони не дуже добре тримаються на фасаді.

Що ще хочуть відреставрувати у Домініканському соборі

У храмі відреставрували елементи, які мали металеву позолоту. Проте на фасаді Домініканського собору та в інтер’єрі є ще скульптури, які хочуть відреставрувати. Для цього будуть шукати спонсорів.

"Там треба зробити сам фасад, там треба поновити напис "Єдиному Богу честь і слава" через те, що там навіть одній букві бракує кавалка буквочки самої. Можливо там також була позолота, то треба дослідити – це хотілося б зробити навіть цього року, але ми для цього будемо шукати спонсорів, бо це точно буде не з міського бюджету", – додала Онищенко.

Коротко про Домініканський собор у Львові