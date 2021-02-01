У Львові завершили реставрацію Домініканського собору за понад 15 мільйонів гривень

У Львові завершили реставрацію Домініканського собору. Вона тривала 3 роки й обійшлась у 15,5 мільйона гривень.
Джерело: "Суспільне"
У Домінікансьому соборі замінили дах та перекриття. Також тут відреставрували усі вікна, вітражі та 4 скульптури на фасаді.
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Гроші на реконструкцію Домініканського собору виділили польський фонд Полоніка та місто.
Більшість робіт були зроблені за кошти міського бюджету, ми тільки запросили до реставрації Фонд Полоніка – вони фінансували й виконували, звичайно, і наші спеціалісти, реставрацію кам’яних скульптур і металу,
– розповіла керівниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.
У 2021 році реставраційні роботи у Домініканському соборі не продовжуватимуть. За словами Онищенко, дах у храмі не протікає, а вікна – ущільнені, тож всередині не холодно. Реставрацію скульптур провели, бо побачили, що вони не дуже добре тримаються на фасаді.
У храмі відреставрували елементи, які мали металеву позолоту. Проте на фасаді Домініканського собору та в інтер’єрі є ще скульптури, які хочуть відреставрувати. Для цього будуть шукати спонсорів.
"Там треба зробити сам фасад, там треба поновити напис "Єдиному Богу честь і слава" через те, що там навіть одній букві бракує кавалка буквочки самої. Можливо там також була позолота, то треба дослідити – це хотілося б зробити навіть цього року, але ми для цього будемо шукати спонсорів, бо це точно буде не з міського бюджету", – додала Онищенко.