У Львові завершують опалювальний сезон: коли вимкнуть тепло

За прогнозами синоптиків, на Львівщину врешті прийшло потепління. Тож у Львові вирішили завершувати опалювальний сезон.

Подачу опалення зупинять 29 квітня. Проте дитсадки, лікарні та школи можуть скерувати свої звернення, щоб й надалі отримувати тепло.

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У Львові 29 квітня завершиться опалювальний сезон

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що у Львові 29 квітня завершать опалювальний сезон.

Це вперше ми так довго подаємо тепло, тому що ночі були холодні, і такий був температурний режим, що ми не могли зупинити подачу опалення. Наразі ми зупиняємо всі котельні у четвер, 29 числа, також зупиняємо ТЕЦ,

– зазначила посадовиця.

За її словами, гарячу воду у будинки подаватимуть й надалі. Школи та садочки зможуть продовжувати отримувати опалення, якщо це буде необхідно.

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Прогнозують потепління, тож опалення вимикають остаточно

Маруняк зазначила, що у Львові, за прогнозами синоптиків, буде потепління. Середньодобова температура 29 квітня становитиме 9 градусів тепла, а 30 квітня – 11 градусів тепла. Наступні 2 дні температура триматиметься на такому ж рівні.

"Тобто ми, у рамках чинного законодавства, можемо зупиняти опалювальний сезон. Надалі, згідно з прогнозом, похолодань у нас не буде – буде лише потепління. Тому це рішення обґрунтоване. Станом на зараз ми готуємось до зупинки опалення, і в четвер вчинимо відповідні дії", – додала Маруняк.

Окрім того, посадовиця розповіла, що у лікарні та поліклініки також можуть продовжити постачати тепло, за необхідності. Для цього адміністрації медзакладів повинні подати відповідні заявки, й після цього опалення відновлять.

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Тепло припиняють подавати за умови, якщо середньодобова температура упродовж 3 днів не опускається нижче ніж

у першій половині квітня.+8 градусів.