У Львові збільшать темп вакцинації від коронавірусу: зросте кількість бригад імунізації
У Львові продовжують робити щеплення від коронавірусу. У місті планують збільшити кількість бригад імунізації, щоб пришвидшити темпи вакцинації.
Джерело:Львівська міськрада
У Львові завершується 2 етап вакцинації. З 12 квітня щеплення від коронавірусу почнуть робити людям, які забезпечують життєдіяльність міста – освітянам, водіям тощо.
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У Львові пришвидшують темпи вакцинації
Керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька розповіла, що у Львові працюють 20 бригад імунізації – 10 мобільних й 10 стаціонарних.
Щоденно, в середньому, ці бригади вакцинують від 600 до 700 осіб. Але, ми вважаємо, в середньому одна бригада могла б вакцинувати до 100 осіб, тому під час засідання штабу ми говорили про активізацію цієї роботи, щоб проводити щеплення більшій кількості людей,
– зазначила посадовиця
У Львові планують збільшити кількість бригад, щоб пришвидшити темпи вакцинації. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що з 12 квітня розпочнуть навчання ще 5 бригад імунізації.
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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- У Львові станом на 9 квітня в стаціонарах лікуються 1125 пацієнтів. З них 1065 людей – хворі на коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 32 людей – підключені до апаратів ШВЛ.
- У міських лікарнях є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом. Резерв ліжкомісць планують збільшити до 2 тисяч.
- На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.
- З 25 березня Львівщина перейшла у червону зону, тож тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
- Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові вирішили продовжити локдаун до 19 квітня.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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