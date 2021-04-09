У Львові збільшать темп вакцинації від коронавірусу: зросте кількість бригад імунізації

Джерело:Львівська міськрада
У Львові продовжують робити щеплення від коронавірусу. У місті планують збільшити кількість бригад імунізації, щоб пришвидшити темпи вакцинації.
У Львові завершується 2 етап вакцинації. З 12 квітня щеплення від коронавірусу почнуть робити людям, які забезпечують життєдіяльність міста – освітянам, водіям тощо.
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Керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька розповіла, що у Львові працюють 20 бригад імунізації – 10 мобільних й 10 стаціонарних.
Щоденно, в середньому, ці бригади вакцинують від 600 до 700 осіб. Але, ми вважаємо, в середньому одна бригада могла б вакцинувати до 100 осіб, тому під час засідання штабу ми говорили про активізацію цієї роботи, щоб проводити щеплення більшій кількості людей,
– зазначила посадовиця
У Львові планують збільшити кількість бригад, щоб пришвидшити темпи вакцинації. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що з 12 квітня розпочнуть навчання ще 5 бригад імунізації.Зверніть увагу! Станом на 9 квітня щеплення від коронавірусу отримали понад 20 тисяч жителів Львівщини. Область отримала 42 тисячі доз вакцини, термін придатності яких завершується у червні. Тому залишок планують використати, вакцинувавши працівників сфер, які забезпечують життєдіяльність міста.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу