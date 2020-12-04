У Львові збудують нове виробництво за 31,5 мільйона євро
"Львівводоканал" 4 грудня підписав договір з словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI на будівництво біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії. Вартість реалізації проєкту становитиме 31,5 мільйона євро.
В Україні вперше реалізують такий масштабний проєкт з виробництва електричної й теплової енергії. Його фінансуватимуть кілька європейських організацій та Львівська міськрада. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Що відомо про проєкт будівництва станції з виробництва біогазу
Станцію з виробництва біогазу побудують на очисних спорудах "Львівводоканалу". Директор підприємства Дмитро Ванькович розповів, що на новій станції біогаз вироблятимуть з осаду стічних вод "Львівводоканалу".
Очищений газ використовуватимуть в генераторах, які вироблятимуть теплоенергію та електроенергію в обсязі близько 20 тисяч мегаватів на рік. Електроенергію використовуватимуть для роботи очисних споруд. Своєю чергою, теплоенергія підігріватиме суміші мулу та осаду. Також її використовуватимуть для опалення в холодний період року і гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд. Так, "Львівводоканал" щороку економитиме 10 мільйонів гривень.
Унаслідок інженерних досліджень та експертиз ми обрали одне з найкращих технологічних рішень щодо станції біогазу. Ця інноваційна технологія збільшує кількість біогазу на 20%, зменшує на 30% кількість мулу, вдвічі скорочує необхідність будівництва споруд під метантенки,
– зазначив Ванькович.
Мер міста Андрій Садовий додав, що підписання угоди про будівництво станції виробництва біопалива – "це результат кількарічної роботи". Це будівництво – перший масштабний проєкт з виробництва біогазу в Україні. Тому Львів зможе показати приклад впровадження інноваційних екологічних та енергоефективних рішень іншим містам.
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Хто фінансуватиме реалізацію проєкту
Загалом вартість проєкту будівництва станції з виробництва біогазу коштуватиме 31,5 мільйона євро.
- ЄБРР виділить 15 мільйонів євро,
- НЕФКО – 5 мільйонів євро,
- Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P – 7,5 мільйона євро грантових коштів,
- Львівська міська рада – 4 мільйони євро.
Коротко про словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI
- Riko d.o.o. – це провідна словенська компанія. Вона здобула міжнародне визнання у сфері розробки, проєктування та будівництва екологічних проєктів у енергетиці, охороні довкілля й логістиці.
- Cambi – це провідна норвезька компанія. Вона є світовим лідером з виробництва інноваційних установок теплового гідролізу, вдосконалених технологічних рішень для отримання біогазу з осаду стічних вод та поводження з органічними відходами.
- Саме словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI будуватиме станцію з виробництва біогазу у Львові вартістю 35,5 мільйона євро.
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