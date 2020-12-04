"Львівводоканал" 4 грудня підписав договір з словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI на будівництво біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії. Вартість реалізації проєкту становитиме 31,5 мільйона євро.

В Україні вперше реалізують такий масштабний проєкт з виробництва електричної й теплової енергії. Його фінансуватимуть кілька європейських організацій та Львівська міськрада. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Цікаво Львів вимагатиме у компанії Avalon облаштувати сквер у місті

Що відомо про проєкт будівництва станції з виробництва біогазу

Станцію з виробництва біогазу побудують на очисних спорудах "Львівводоканалу". Директор підприємства Дмитро Ванькович розповів, що на новій станції біогаз вироблятимуть з осаду стічних вод "Львівводоканалу".

Очищений газ використовуватимуть в генераторах, які вироблятимуть теплоенергію та електроенергію в обсязі близько 20 тисяч мегаватів на рік. Електроенергію використовуватимуть для роботи очисних споруд. Своєю чергою, теплоенергія підігріватиме суміші мулу та осаду. Також її використовуватимуть для опалення в холодний період року і гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд. Так, "Львівводоканал" щороку економитиме 10 мільйонів гривень.

Унаслідок інженерних досліджень та експертиз ми обрали одне з найкращих технологічних рішень щодо станції біогазу. Ця інноваційна технологія збільшує кількість біогазу на 20%, зменшує на 30% кількість мулу, вдвічі скорочує необхідність будівництва споруд під метантенки,

– зазначив Ванькович.

Мер міста Андрій Садовий додав, що підписання угоди про будівництво станції виробництва біопалива – "це результат кількарічної роботи". Це будівництво – перший масштабний проєкт з виробництва біогазу в Україні. Тому Львів зможе показати приклад впровадження інноваційних екологічних та енергоефективних рішень іншим містам.

Читайте також У Львові відремонтують ще 2 вулиці за гроші Європейського інвестиційного банку: фото

Хто фінансуватиме реалізацію проєкту

Загалом вартість проєкту будівництва станції з виробництва біогазу коштуватиме 31,5 мільйона євро.

ЄБРР виділить 15 мільйонів євро,

НЕФКО – 5 мільйонів євро,

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P – 7,5 мільйона євро грантових коштів,

Львівська міська рада – 4 мільйони євро.

Цікаво! У жовтні 2016 року "Львівводоканал" підписав кредитну угоду з проєкту виробництва біогазу з осаду комунальних стічних вод. До 2020 року підприємство напрацювало технологічні рішення й провело розрахунки та тендер на визначення підрядника.

Коротко про словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI