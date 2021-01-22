У Львові 21 січня затримали 28-річну жінку, яка продавала метадон, який їй видавали у лікарні як наркозалежній. Правоохоронці вже повідомили зловмисниці про підозру. Львів'янці загрожує в'язниця.

Правоохоронці затримали львів'янку на одній з автостанцій Львова. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

До теми Львівський патрульний побачив "закладчика" через вікно: 20-річного хлопця затримали – фото

Як жінка продавала наркотики

Правоохоронці на одній з автостанцій Львова помітили 28-річну львів'янку, яка продавала наркотики.

Поліцейські встановили, що жінка продавала нарковмісні лікарські засоби (метадон), які отримувала безкоштовно як учасниця програми з реабілітації наркозалежних.

Правоохоронці затримали зловмисницю.

Наркотики та гроші вилучили та скерували на експертизу.



Жінка продавала метадон, який отримувала у лікарні / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисниці

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотиків. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.



Зловмисниці загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини