У Львові наркозалежна жінка продавала метадон, який отримувала у лікарні: фото
У Львові 21 січня затримали 28-річну жінку, яка продавала метадон, який їй видавали у лікарні як наркозалежній. Правоохоронці вже повідомили зловмисниці про підозру. Львів'янці загрожує в'язниця.
Правоохоронці затримали львів'янку на одній з автостанцій Львова. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як жінка продавала наркотики
- Правоохоронці на одній з автостанцій Львова помітили 28-річну львів'янку, яка продавала наркотики.
- Поліцейські встановили, що жінка продавала нарковмісні лікарські засоби (метадон), які отримувала безкоштовно як учасниця програми з реабілітації наркозалежних.
- Правоохоронці затримали зловмисницю.
- Наркотики та гроші вилучили та скерували на експертизу.
Жінка продавала метадон, який отримувала у лікарні / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмисниці
Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотиків. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.
Зловмисниці загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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