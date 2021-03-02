У Львові жінка продавала свої інтимні фото: їй загрожує в'язниця – фото
У Львові 26 лютого правоохоронці повідомили 27-річній жінці про підозру в розповсюджені порнографії. Львів'янка продавала доступ до телеграм-каналу, де розміщувала свої інтимні фото та відео.
Джерело:поліція Львівщини
Жінку викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Львівського райуправління поліції під час моніторингу мережі інтернет. За розповсюдження своїх інтимних фото львів'янці загрожує тюремне ув'язнення.
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Як затримали львів'янку
- Правоохоронці встановили, що від березня 2020 року до лютого 2021 року 27-річна львів'янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів порнографічні фото та відео.
- Вона пропонувала інтернет-користувачам отримати доступ до їх перегляду за гроші.
- Під час обшуків у помешканні жінки правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.
- Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились у комп'ютері, є "продукцією порнографічного характеру".
Жінці викладала свої інтимні фото в телеграм / Фото поліції Львівщини
Що загрожує жінці
Слідчі 26 лютого повідомили львів'янці про підозру у "виготовленні, збуті та розповсюдженні порнографічних предметів". Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, – до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Слідчі повідомили львів'янці про підозру / Фото поліції Львівщини
Жінці загрожує до 7 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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