У Львові жінка продавала свої інтимні фото: їй загрожує в'язниця – фото

У Львові 26 лютого правоохоронці повідомили 27-річній жінці про підозру в розповсюджені порнографії. Львів'янка продавала доступ до телеграм-каналу, де розміщувала свої інтимні фото та відео.

Жінку викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Львівського райуправління поліції під час моніторингу мережі інтернет. За розповсюдження своїх інтимних фото львів'янці загрожує тюремне ув'язнення.

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Як затримали львів'янку

Правоохоронці встановили, що від березня 2020 року до лютого 2021 року 27-річна львів'янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів порнографічні фото та відео.

Вона пропонувала інтернет-користувачам отримати доступ до їх перегляду за гроші.

Під час обшуків у помешканні жінки правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились у комп'ютері, є "продукцією порнографічного характеру".



Жінці викладала свої інтимні фото в телеграм / Фото поліції Львівщини

Що загрожує жінці

Слідчі 26 лютого повідомили львів'янці про підозру у "виготовленні, збуті та розповсюдженні порнографічних предметів". Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, – до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Слідчі повідомили львів'янці про підозру / Фото поліції Львівщини



Жінці загрожує до 7 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини