У Львові жінка відсудила у "Львівської політехніки" 73 тисячі гривень за розтрощене деревом авто

У Львові жінка відсудила у НУ "Львівська політехніка" майже 73 тисячі гривень. На автівку львів'янки впало аварійне дерево, яке росло у Студентському парку.

Інцидент трапився ще у 2019 році. Ремонт автівки коштує близько 65,6 тисячі гривень.

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Як на авто львів'янки впало дерево

14 серпня 2019 року водійка Mitsubishi Lancer побачила, що на її автівку впало дерево.

Жінка припаркувала авто у дворі будинку, а дерево, яке на нього впало, росло поруч у Студентському парку.

За висновками експертів, вартість ремонту автомобіля становила 65,6 тисячі гривень, тому львів'янка звернулася до суду, аби компенсувати свої збитки.

З 2009 року Студентський парк перебуває на балансі НУ "Львівська політехніка". Тож саме університет повинен стежити за станом дерев.

Як відбувався суд

У суді представники "Львівської політехніки" пояснили, що дерево впало через негоду, а вони не можуть нести за це відповідальності. Проте низка судових експертиз довели, що 14 серпня 2019 року у Львові було ясно – ані дощу, ані вітру не було. За словами експертів, дерево впало через те, що воно було мертве й сильно уражене гниллю та личинками комах.

Суддя Франківського районного суду Юрій Ванівський 16 лютого задовольнив позов львів'янки. "Львівську політехніку" зобов'язали виплатити жінці 65,6 тисячі гривень матеріальної шкоди, 7 тисяч гривень моральної шкоди та заплатити майже 20 тисяч гривень судових витрат. Проте протягом 30 днів з дня проголошення рішення суду університет ще може подати апеляцію.