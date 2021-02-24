У Львові на жінку впала брила снігу: її госпіталізували з численними травмами
У Львові на вулиці Лісній 23 лютого на 34-річну жінку з даху будинку впала брила снігу. Постраждала потрапила до лікарні з переломом та забоями. Будинок перебуває на балансі ОСББ, тож саме воно повинне було забезпечити належний стан даху.
Джерело:ZAXID.NET
Балансоутримувач будинку повинен відшкодовувати збитки за травматизм чи пошкодження майна внаслідок падіння снігу чи бурульок з даху. У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що за інформацією Личаківської райадміністрації, сніг впав із будинку №7, який належить ОСББ.
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Як на жінку впала брила снігу
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, на львів'янку впала снігова брила на вулиці Лісній. Вона отримала травми, тому медики її госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.
"Близько 13:15 у Львові на вулиці Лісній, 7а внаслідок падіння снігової брили з даху було травмовано мешканку Львова 1986 року народження, яку з ЗЧМТ, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, забоєм м’яких тканин правого стегна та забоєм правого гомілково-ступневого суглоба у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги", – зазначили у повідомленні.
Жінка перебуває у стані середньої тяжкості
У міській лікарні швидкої допомоги розповіли, що постраждала отримала перелом ключиці та забій м'яких тканин стегна. Вона перебуває у стані середньої важкості й при свідомості. Львів'янка протягом деякого часу повинна бути у лікарні.
Будинок №7 на вулиці Лісній, з даху якого на жінку впала брила снігу, є 5-поверховим. Свідки події розповіли, що постраждала є мешканкою сусіднього будинку №7а. Вони додали, що ділянка, на якій трапився інцидент була обгороджена стрічкою. Проте у день, коли травмувалась жінка, стрічка вже була частково пошкоджена.
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