У Львові на жінку впала брила снігу: її госпіталізували з численними травмами

У Львові на вулиці Лісній 23 лютого на 34-річну жінку з даху будинку впала брила снігу. Постраждала потрапила до лікарні з переломом та забоями. Будинок перебуває на балансі ОСББ, тож саме воно повинне було забезпечити належний стан даху.

Балансоутримувач будинку повинен відшкодовувати збитки за травматизм чи пошкодження майна внаслідок падіння снігу чи бурульок з даху. У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що за інформацією Личаківської райадміністрації, сніг впав із будинку №7, який належить ОСББ.

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Як на жінку впала брила снігу

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, на львів'янку впала снігова брила на вулиці Лісній. Вона отримала травми, тому медики її госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

"Близько 13:15 у Львові на вулиці Лісній, 7а внаслідок падіння снігової брили з даху було травмовано мешканку Львова 1986 року народження, яку з ЗЧМТ, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, забоєм м’яких тканин правого стегна та забоєм правого гомілково-ступневого суглоба у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги", – зазначили у повідомленні.

Жінка перебуває у стані середньої тяжкості

У міській лікарні швидкої допомоги розповіли, що постраждала отримала перелом ключиці та забій м'яких тканин стегна. Вона перебуває у стані середньої важкості й при свідомості. Львів'янка протягом деякого часу повинна бути у лікарні.

Будинок №7 на вулиці Лісній, з даху якого на жінку впала брила снігу, є 5-поверховим. Свідки події розповіли, що постраждала є мешканкою сусіднього будинку №7а. Вони додали, що ділянка, на якій трапився інцидент була обгороджена стрічкою. Проте у день, коли травмувалась жінка, стрічка вже була частково пошкоджена.