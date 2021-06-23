У межах проєкту "Підзамче. Нарешті!" дизайнерські групи кілька місяців працювали над розробкою брендування району. Минулого тижня дві готові пропозиції опублікували.

До теми У Львові жителів Підзамча запрошують проголосувати за варіанти брендингу району

Де проголосувати за варіант брендингу Підзамча

За підтримки Українського культурного фонду для мешканців Підзамча організували низку зустрічей. Під час них усі присутні могли побачити та послухати презентації, обговорити їх з авторами та проголосувати за варіант, який сподобався найбільше. Щоб врахувати більшу кількість думок, для всіх охочих встановили 4 скриньки для голосування, за допомогою яких можна обрати найкращу концепцію.

Адреси скриньок для голосування:

Палац Гната Хоткевича (вулиця Кушевича, 1);

Перша Львівська Медіатека (вулиця Мулярська, 2а);

Шевченківська районна адміністрація (вулиця Липинського, 11);

Бібліохаб під Високим Замком (вулиця Богдана Хмельницького, 175).

Як проголосувати за варіант, який найбільше сподобався:

підійти до скриньки з плакатом за одною з адрес (скриньки розташовані всередині будівель недалеко від входу, можна також запитати про них в охорони чи адміністрації);

ознайомитися з концепціями брендування (це можна зробити заздалегідь за цим посиланням або просканувати смартфоном QR-код на плакаті, що висить над скринькою);

обрати з-поміж 3 видів бюлетенів один – з логотипом першого варіанту, з логотипом другого варіанту (залежно, який з варіантів сподобався більше) або ж порожній (якщо не сподобався жоден);

вкинути бюлетень у скриньку. Перед цим за бажанням його можна підписати або зазначити свої враження чи побажання до варіантів.

Додаткову інструкцію можна прочитати на плакаті, що над скринькою. Графік голосування є тотожним з робочим графіком закладів й триватиме до 30 червня.



Адреси скриньок для голосування / Фото "Підзамче. Нарешті!"