У Львові жителів Підзамча запрошують проголосувати за варiанти брендингу району

Iз 14 по 19 червня ініціатива "Підзамче. Нарешті!" організовує для мешканцiв Підзамча публiчнi презентацiї концепцiй брендингу району. На зустрічах усi охочi зможуть побачити та послухати презентацiї, обговорити їх з авторами та проголосувати за найкращий варiант.

У межах проєкту “Підзамче. Нарешті!” дизайнерські групи кілька місяців працювали над розробкою брендування району Підзамче й невдовзі презентуватимуть пропозиції мешканцям. Кожна подія розпочинатиметься о 18:00.

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Жителів Підзамча запрошують на зустріч

На зустрічах можна буде побачити та послухати презентації концепцiй брендингу Підзамча, обговорити їх з авторами та проголосувати за варіант, який сподобався найбільше. Жителі Підзамча зможуть обрати зручні дати та місця:

14 червня – майданчик на перетині вулиць Жовківської та Остряниці;

16 червня – станція "Підзамче" (вулиця Огіркова);

18 червня – перехрестя вулиць Підмурної та Сянської;

19 червня – перехрестя вулиць Зустрічної та Бобинського.

Вхід на події вільний, реєструватися не потрібно. Щоб стежити за оновленнями, організатори запрошують відмітитися у фейсбук-події за цим посиланням.

За деталями можна звертатися на фейсбук-сторінку "Підзамче.Нарешті" або на електронну пошту lviv.cultural.centre@gmail.com.

Дивіться фото презентації брендингу Підзамча / Фото "Підзамче. Нарешті!"