У Львові журналістам заборонили сфотографувати кабінет голови облради

У березні в кабінеті голови Львівської облради зробили ремонт. У ЛОР відмовились озвучити його ціну. Тож журналісти вирішили зробити фото кабінету, щоб самостійно визначити вартість робіт, однак їм відмовили.

Журналісти львівського антикорупційного сайту "Наші Гроші. Львів" неодноразово звертались у ЛОР з проханням сфотографувати кабінет її очільниці. Зрештою їм відмовили, посилаючись на карантинні обмеження.

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Журналісти хотіли визначити вартість ремонту

У кабінеті очільниці ЛОР Ірини Гримак нещодавно зробили ремонт. Керуючий справами облради Руслан Кандибор розповів, що на роботи не витрачали бюджетних коштів. За його словами, там зробили лише побілку, а меблі перенесли з інших кабінетів.

Журналісти "Наші гроші. Львів" звернулись в облраду з проханням зробити кілька фото кабінету. Вони сподівались за допомогою світлин визначити орієнтовну вартість робіт. Редакторка ресурсу Олександра Губицька розповіла, що вона кілька разів намагалась отримати інформацію щодо ремонту кабінету Гримак.

Ми надіслали 2 запити й не отримали інформації по суті, тому вирішили сфотографувати оновлення кабінету та оцінити вартість робіт та нових меблів. Спочатку тиждень пресслужба ЛОР не відповідала на наше прохання про знімання та зрештою нам сказали, що Ірина Гримак не погодилась,

– зазначила Губицька.

Потім редакторка надіслала офіційний запит в ЛОР з проханням дозволити зробити кілька фото кабінету Гримак. Відповідь на запит надав Кандибор. Посадовець написав, що фотографувати кабінет очільниці ЛОР не можна через карантинні обмеження.



Журналістам заборонили сфотографувати кабінет голови ЛОР / Фото ZAXID.NET

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Журналісти вважають відмову перешкоджанням їхній роботі

Журналісти "Наших Грошей" вважають таку відмову перешкоджанням їхній роботі. За словами Губицької, коронавірус не може бути причиною недопуску в кабінет одного журналіста.

"Тим більше, що журналістка вакцинована і була б в масці", – підсумувала редакторка.

Після ремонту робочий кабінет Гримак досить змінився. Зокрема, тут з'явились інші меблі та зелена інсталяція замість портрета Степана Бандери. Кандибор запевняв, що вона складається з вазонів, які стояли в ЛОР не підвіконнях. Тож з обласного бюджету на ремонт не витратили жодної гривні.