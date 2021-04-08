З озера у Стрийському парку 8 квітня втік білий лебідь-шипун. Птах опинився досить далеко від свого дому. Його спіймали на вулиці Івана Франка, за кількасот метрів від озера.

Фото, які опублікувала на своїй фейсбук-сторінці львів'янка під псевдонімом May Lee, доволі швидко стали вірусними в мережі. На світлинах зображений чоловік, який несе великого лебедя майже у центрі Львова.

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Лебедя впіймали й повернули у Стрийський парк

Білий лебідь-шипун втік з озера у Стрийському парку 8 квітня. Працівники парку швидко помітили, що бракує одного птаха. Вони негайно вирушили на пошуки й вже за деякий час виявили лебедя на вулиці Івана Франка, за кількасот метрів від парку. Птаха впіймали та повернули у будиночок на озері. Внаслідок інциденту він не постраждав й наразі почувається добре.

У фейсбуці швидко поширилось фото, на якому зображений чоловік, що несе на руках великого білого лебедя неподалік перехрестя вулиць Паркової та Франка. Користувачі мережі із задоволенням обговорювали цю дивну картину – звідки взявся птах й куди його несуть.

В адміністрації парку розповіли, що чоловік на фото – їхній працівник. Він спіймав лебедя та ніс його у Стрийський парк. Там на озері живуть 6 лебедів-шипунів – 4 чорних та 2 білих. Зазвичай парковим лебедям обрізають крила, щоб вони не могли втекти. Проте навіть з обрізаними крилами птахи можуть літати на невеликі відстані.

Цікаво! На озері у Стрийському парку у 2018 році з'явився будиночок для лебедів. У 2019 році там оселилися чорні лебеді.



Зі Стрийського парку втік лебідь-шипун / Фото May Lee



Птаха повернули у парк / Фото May Lee