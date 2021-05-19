ДТП трапилась поблизу торговельного комплексу "Верхній Шувар". Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
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На Сихові зіштовхнулись мотоцикл та маршрутка
- На проспекті Червоної Калини поблизу торговельного комплексу "Верхній Шувар" зіткнулись маршрутка та мотоцикл.
- Аварія трапилась приблизно о 19:50.
- Попередньо відомо, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
- Проте рух трамваїв № 4 та 8 тимчасово припинили.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини ДТП.
Дивіться відео з місця ДТП:
Коротко про останні ДТП на Львівщині
- У Львові в мікрорайоні Рясне полковник міліції у відставці Петро Ганусин 17 травня розтрощив 4 автівки. Чоловік був п'яним, а його авто рухалось дуже швидко, тож він не зміг уникнути зіткнення.
- У Львові 17 травня авто Ford Fiesta, у якому їхало подружжя з 3-річною дитиною, потрапило у ДТП. Водійка намагалась обігнати трамвай, але назустріч їхав ще один. Внаслідок аварії авто сильно постраждало, тож ремонту воно не підлягає.
- У Львові 17 травня трапилась карколомна ДТП – авто Audi 80 в'їхало у дерево й перекинулось на дах. 55-річна водійка розповіла патрульним, що вона просто заснула за кермом.
- На трасі Львів — Рава-Руська 17 травня сталась нищівна аварія. У ДТП постраждали 3 авто, одне з них навіть вилетіло на колію та зіткнулось з локомотивом. На щастя, загиблих не було.