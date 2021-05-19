У Львові зіштовхнулись маршрутка та мотоцикл: відео

На Сихові 18 травня трапилась ДТП за участю мотоцикла та маршрутки. Попередньо відомо, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.
ДТП трапилась поблизу торговельного комплексу "Верхній Шувар". Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
До теми На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 2 легковики та вантажівка: загинули 2 людини – фото
На Сихові зіштовхнулись мотоцикл та маршрутка
- На проспекті Червоної Калини поблизу торговельного комплексу "Верхній Шувар" зіткнулись маршрутка та мотоцикл.
- Аварія трапилась приблизно о 19:50.
- Попередньо відомо, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
- Проте рух трамваїв № 4 та 8 тимчасово припинили.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини ДТП.
Дивіться відео з місця ДТП:
Коротко про останні ДТП на Львівщині
- У Львові в мікрорайоні Рясне полковник міліції у відставці Петро Ганусин 17 травня розтрощив 4 автівки. Чоловік був п'яним, а його авто рухалось дуже швидко, тож він не зміг уникнути зіткнення.
- У Львові 17 травня авто Ford Fiesta, у якому їхало подружжя з 3-річною дитиною, потрапило у ДТП. Водійка намагалась обігнати трамвай, але назустріч їхав ще один. Внаслідок аварії авто сильно постраждало, тож ремонту воно не підлягає.
- У Львові 17 травня трапилась карколомна ДТП – авто Audi 80 в'їхало у дерево й перекинулось на дах. 55-річна водійка розповіла патрульним, що вона просто заснула за кермом.
- На трасі Львів — Рава-Руська 17 травня сталась нищівна аварія. У ДТП постраждали 3 авто, одне з них навіть вилетіло на колію та зіткнулось з локомотивом. На щастя, загиблих не було.